На 1 ноября 2022 года в 16 муниципалитетах Дагестана сборы за капремонт составляют 0%

В Правительстве Республики Дагестан состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики. В рамках заседания премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сказал о том, что в шестнадцати муниципалитетах республики сборы за капремонт составляют нулевой процент.

В рамках ВКС, руководители муниципалитетов, в которых сложилась подобная ситуация, обещали принять меры по исправлению ситуации до конца 2022 года. Председатель Правительства Дагестана рекомендовал провести информационную работу о необходимости соблюдения требований законодательства с учётом того, что всем многоквартирным домам по истечению определённого периода эксплуатации необходим капитальный ремонт.