МыВместе в Дагестане оказывают помощь на новом уровне

Десятилетний мальчик из Карабудахкентского района Дагестана страдает церебральным параличом, наряду с этим он страдает и эпилепсией. По этой причине некоторые виды реабилитации ему противопоказаны. Помочь ему может портативный велотренажёр, однако у матери, воспитывающей двоих сыновей в одиночку, на это нет средств.

Волонтёры помогают мальчику давно, ранее они помогли с приобретением прогулочной коляски, на этот раз #МыВместе помогли купить велотренажёр.

Теперь Салават из Карабудахкента может три раза в день как полагается заниматься на тренажёре.