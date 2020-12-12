Общество

#МыВместе в Дагестане оказывают помощь на новом уровне

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Десятилетний мальчик из Карабудахкентского района Дагестана страдает церебральным параличом, наряду с этим он страдает и эпилепсией. По этой причине некоторые виды реабилитации ему противопоказаны. Помочь ему может портативный велотренажёр, однако у матери, воспитывающей двоих сыновей в одиночку, на это нет средств.

Волонтёры помогают мальчику давно, ранее они помогли с приобретением прогулочной коляски, на этот раз #МыВместе помогли купить велотренажёр.

Теперь Салават из Карабудахкента может три раза в день как полагается заниматься на тренажёре.

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