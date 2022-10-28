МыВместе с участниками СВО

Пока мобилизованные и профессиональные военнослужащие свершают подвиги на рубежах нашего государства, общественники и участники акции #МыВместе не оставляют без внимания их родных и близких. Порой участие оказывается совсем удивительным.

Так, например, пока раненный старший лейтенант Шамиль Мусаев восстанавливается после ранения в госпитале Ростова, волонтеры #МыВместе участвуют в выписке его супруги с сыном из роддома. А где-то в Магарамкенте добровольцы оказывают посильную помощь и помогают с доставкой продуктов семьям мобилизованных.

Не остается в стороне и бизнес: медицинский центр «Астромед», например, оказывает бесплатную медпомощь семьям военнослужащих и самим участникам СВО. Таким образом общество Дагестана мобилизуется вокруг тех, кто далеко от своих семей и домов — защищают Родину.