Мясокомбинат полного цикла в Дагестане требует строительства откормочных площадок

Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с руководителем Департамента реализации госпрограммы соцэкономического развития СКФО Камилем Бексултановым для обсуждения некоторых стратегий социально-экономического развития Дагестана.

Одним из ключевых направлений внимания является программа индустриального мясного овцеводства в СКФО. Напомним, что Дагестан по результатам 2021 года является лидером по поголовью мелкорогатого скота. Также в Дагестане реализуется проект крупного мясокомбината полного цикла ООО «Дагмясо», для работы которого требуется создание откормочных площадок.