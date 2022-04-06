Мясное производство полного цикла планируют наладить в Дагестане

В Дагестане планируется наладить мясное производство полного цикла. Об этом было сказано в рамках заседания Совета по развитию АПК при Главе РД, которое состоялось под руководством Сергея Меликова. В рамках заседания выступил директор ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» Нурудин Омаров. Предприятие сегодня занимается не только производителем сырья для комбината, но и переработкой мяса скота и птицы. Кроме того, компания выращивает корма для своего поголовья. Комментируя сказанное, Сергей Меликов отметил, что такие проекты должны поддерживаться, республика должна в них участвовать и создавать условия для их реализации.

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