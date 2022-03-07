Мы заканчиваем восьмилетнюю войну

Вооруженные силы РФ за неделю спецоперации добились двух побед. Под полную защиту взяты территории Донецкой и Луганской народных республик. Впервые за 8 лет их жители могут почувствовать себя в безопасности. Третьей победой станет завершение восьмилетней войны. Это даст гарантии безопасности для всех граждан Украины. На протяжении восьми лет Киев, невзирая на достигнутые договоренности и не обращая внимания на международные права, занимался военной операцией против двух народных республик, которые провозгласили свою независимость после очередного государственного переворота на Украине. Жители Донецкой и Луганской республик привыкли жить под обстрелами, слушать артиллерийскую канонаду за окнами. Европа и США не желали признавать их проблемы, а Киев не оставлял попыток завоевать свои недавние территории. Это требовалось для того, чтобы обеспечить себе вступление в НАТО, куда нельзя войти, имея вооруженный конфликт на своей территории. Для самого НАТО Украина давно была очень привлекательным регионом. Военные базы на этой территории смогли бы в разы увеличить давление на Россию. Украине предоставляли огромные, в сотни миллионов долларов, кредиты на закупку оружия, начиная от бронежилетов и заканчивая боевыми катерами. Особенно много было поставлено американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Это очень дорогое оружие, одна ракета «Джавелина» стоит не меньше цели, которую поражает. Зачем Украине понадобились сотни ракет, если на Донбассе нет такого числа бронетехники, оставалось за кадром… Перспектива получить под самым своим боком до зубов вооруженные базы НАТО вынудила Россию потребовать гарантии, что Украина сохранит свой изначальный нейтральный военный статус. Однако НАТО и США давать гарантии отказались, и России пришлось начать спецоперацию по уничтожению военной инфраструктуры Украины, которая изрядно разрослась за последние восемь лет, и получить гарантии уже не дипломатическим путем. Накачка Украины западным оружием осложнила проведение спецоперации, но не сильно помешала быстрому продвижению российских войск. В первый же день боев Украина потеряла весь свой флот, практически всю систему противовоздушной обороны, авиацию, военные аэродромы. За неделю российские военные блокировали большую часть крупных городов Украины, а ДНР и ЛНР успешно сдвинули украинские войска на полсотни километров. Можно сказать, большая часть спецоперации успешно выполнена. Демилитаризация Украины фактически завершена. Осталось получить от Киева официальные гарантии о нейтральном статусе и отсутствии притязаний на территории, которые она потеряла после государственного переворота, а это не только ДНР и ЛНР, но и российский Крым. На этом спецоперация закончится, а жителям Донбасса и Крыма, наконец, будет обеспечена полная безопасность. Как сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, «Россия не начинала военные действия, Россия их завершает». К сожалению, установлению мира активно мешает Запад, который не оставляет попыток поддержать Украину военным путем. Это может привести к полноценной гуманитарной катастрофе на Украине. Ряд зарубежных государств уже открыто объявили о поставках на Украину новых порций вооружения. Поставить Киеву оружие, по словам британского министра обороны Бена Уоллеса, согласились 27 стран, в основном входящие в НАТО. Из Европы на восток уже отправились вооружение и амуниция. Нидерланды послали на Украину двести зенитно-ракетных комплексов «Стингер», стрелковое оружие, боеприпасы. Болгария, Польша и Словакия пообещали Украине семьдесят самолетов, хотя неясно, откуда они будут теперь взлетать. Такая «помощь» может затянуть военные действия на Украине, которые и без того уже длятся восемь лет. Украину пытаются превратить во второй Вьетнам. Но российская армия этого не допустит.

Источник: https://novostivolgograda.ru/news/society/04-03-2022/my-zakanchivaem-vosmiletnyuyu-voynu