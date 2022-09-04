«Мы за Россию, мы за решения Верховного Главнокомандующего, мы за победу нашей страны везде и во всем!»

Заместитель Председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол и депутат ГД РФ Султан Хамзаев приехали поддержать бойцов на передовой. Парламентарии вручили награды от Президента России, передали продукты питания и необходимые для работы технические аппараты.

«Отправились в самую гущу лесов Луганщины, где встретились с нашими воинами, кто на передовой мужественно защищают суверенитет и безопасность нашей страны. Такими доблестными тувинцами, дагестанцами и представителями десятков других национальностей и куётся победа!», — подчеркнул Султан Хамзаев.

Дагестанский парламентарий пообщался с земляками, которые принимают участие в боевых действиях с момента начала проведения СВО.

«Мы за Россию, мы за решения Главнокомандующего, мы за Победу России везде и во всем! Всегда готовы подставить братское плечо нашим воинам. Дома их любят, уважают и очень ждут скорейшего возвращения живыми и здоровыми!»– сказал депутат.