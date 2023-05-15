В городе Махачкале для будущих супругов врачи организовали масштабную акцию.

«Мы выбираем здоровье!» – под таким девизом в загсе Махачкалы в рамках Недели профилактики инфекций, передающихся половым путем, прошла масштабная акция, приуроченная к Международному дню семьи. Она организована двумя республиканскими центрами – охраны здоровья семьи и репродукции (РЦОЗСиР) и медицинской профилактики (РЦОЗиМП).

В течение 3-х дней специалисты медицинских учреждений: врачи отделения охраны репродуктивного здоровья РЦОЗСиР Мадина Даудова и Аида Алхасова, заведующая отделением организации медпрофилактики Гульнара Раджабова и заведующая консультативно-оздоровительным отделением РЦОЗиМП Залихан Чаплаева, рассказали о важности своевременного обращения к специалистам для сохранения репродуктивного здоровья молодым парам, которые только планируют создать семью.

По словам врачей, Дагестан отличается высоким уровнем рождаемости. Однако, несмотря на это, в регионе по-прежнему немало семей, которые испытывают сложности с зачатием и вынашиванием малыша. Есть также женщины и мужчины по разным причинам откладывающие визит к специалистам. А ведь добрачное обследование – крайне важный этап на пути к появлению на свет здорового малыша.

Именно об этом врачи 2-х центров говорили будущим семейным парам. Они подробно рассказали о профилактике заболеваний, передающихся половым путем и влияющих на репродуктивное здоровье человека, о прегравидарной подготовке к беременности – это обследование обоих будущих родителей перед вступлением в брак, и направленное на их оздоровление.

Так, будущим супругам доступны обследования на наличие инфекций (ВИЧ, венерические заболевания, гепатиты В и С и др.); диагностика и лечение воспалительных заболеваний мочеполовых путей у женщин и мужчин; урогенитальные обследования; определение репродуктивной функции; медико-генетический анализ; обследование гормонального статуса; выявление и лечение психоэмоциональных и сексуальных расстройств и др.

Специалисты рассказали о необходимости вести здоровый образ жизни и заниматься спортом; о правильном питании; о возможностях современной медицины, особенно о том, какую помощь пары могут получить в Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции.

Например, это практически все виды ВРТ – ЭКО, которое можно пройти в рамках ОМС; ИКСИ; криоконсервация эмбрионов, ооцитов; медицинская помощь женщинам с неблагоприятными исходами беременности, в том числе с самопроизвольными выкидышами, замершей беременностью, с доброкачественными новообразованиями гениталий, эндокринно-гинекологической патологией и мн.др.

Отметим, в рамках акции врачи Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции и Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики раздали несколько сотен буклетов и листовок с полезной информацией и проконсультировали более 30 будущих семейных пар. Среди них и две пары из Москвы, которые решили зарегистрировать свой брак именно в Дагестане.

Пары отметили, что не представляют свою будущую семейную жизнь без детей и пообещали тщательнее заботиться о своем здоровье.