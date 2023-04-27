Мы все — одна семья, и решаем одну задачу

События, которые сегодня происходят на Украине, никого не оставляют равнодушными. Спустя почти 80 лет после победы над фашизмом никто из нас не думал, что такие зверства повторятся. Но фото и видео из интернета мы видим, как недобитые в своё время бандеровцы издеваются над пленными российскими солдатами, русскоязычными мирными людьми, убивают их. Даже Комиссия СПЧ ООН вынуждена была заявить, что украинские военнослужащие, в первую очередь из нацбатальонов, совершают военные преступления, на которые власти Украины закрывают глаза. Кроме того, они совершают вылазки на освобожденные территории, где совершают свои зверства над местными жителями.

Чтобы пресечь эти зверства, наши воины с честью выполняют свой долг, как во все времена выполняли его наши отцы и деды.

Среди тысяч солдат и офицеров, выполняющих свой конституционный долг, немало уроженцев и жителей Агульского района. Они защищают нас от поднимающего голову фашизма.

Многие из них отмечены государственными наградами, их показывали по федеральным телеканалам. Периодически они приезжают в отпуск, чтобы повидать родных и близких, отдохнуть, набраться сил.

Недавно в краткосрочный отпуск приехал уроженец села Арсуг Тимур Маллаев участник СВО. За плечами бойца весомый армейский путь. К нему он шел с детства, потому как отец Салман Абдурахманович Маллаев воспитывал своих детей в уважении к слову, верности традициям и долгу, в строгом исполнении самых ценных правил поведения мужчины и горца. Эти правила в крови горцев, им невозможно следовать сегодня и не следовать завтра, они неразрывно связаны с воспитанием, семьей, верой.

Тимур Маллаев родился в столице нашей республики в городе Махачкала, здесь же кончил школу в 2004 году. Был призван в ряды Российской Армии. Службу проходил на Дальнем Востоке, в селе Троицкое Ханкайского района Приморского края. После срочной службы в 2008 г. поступил на службу по контракту, в 2011был переведен в г. Махачкала в Специальный моторизованный полк. Здесь служил по контракту в должности «стрелок», а потом пулеметчиком, разведчиком.

«В том, что мой профессиональный путь связан с военным делом, я не сомневался никогда. Особенно запомнились мне парады. На праздник 9 мая город расцветал по-особенному, и то внимание к ветеранам, к их героическому прошлому, которое проявляло общество, заставляло не просто гордиться славной историей нашего Отечества, но и мечтать о том, чтобы внести в это правое дело свою посильную лепту. Сегодня, когда страна позвала, мы находимся на передовой, и понимаем, что это наш профессиональный и гражданский долг», — отметил Тимур.

Такой подход дал свои профессиональные результаты. Так, в 2013 году приказом командира части был назначен на должность командира патрульного отделения специального моторизованного батальона с присвоением звания старший сержант.

С весны 2022 года, практически с самого начала специальной войсковой операции, военнослужащий находился на передовой. Боевой путь в четыре месяца был и сложным, и опасным, но все поставленные перед военнослужащими задачи были успешно выполнены.

«Все солдаты на передовой — это семья, мы делаем одно дело и решаем одни задачи. Из какого бы уголка нашей страны ты не приехал, все здесь как один. Есть приказ – он выполняется. В боевые будни никуда без амуниции, а это десятки килограмм, погода и другие сложности, мы преодолеваем без оглядки, потому что есть цель. Все остальное решаемое. Главное- это беречь своих товарищей по службе и служить так, чтобы гордились родные и близкие», — рассказал боец.

«Особую ненависть к нацистам вызывает их отношение к военнопленным. Они подвергаются избиениям, не могут связаться с родными, их заставляют сниматься в пропагандистских роликах. Часто люди возвращаются из плена с увечьями, переломанными костями и другими травмами», — добавил он.

Моральный дух тех, кто находится на линии огня, конечно же, поддерживается семьями. Старшего сержанта Маллаева дома ждали трое детей. Два сына и дочь. Дети понимают всю важность момента, и сегодня по праву гордятся своим отцом.

«Когда я вырасту, я тоже пойду в армию, хочу стать военным и защищать нашу Родину от любых опасностей», — говорит сын Салман Маллаев. «Я тоже хочу быть смелым и сильным».

Это и неудивительно, потому как у мальчика перед глазами есть достойный пример для подражания.