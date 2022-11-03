Мы строим эту огромную страну вместе

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден Федеральным Законом «О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России», подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско — более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество «даточных людей» из крестьян.

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы.

Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

Обращая нас к важнейшим историческим урокам и утверждая значимость сохранения суверенитета и независимости Отечества, эта дата имеет особое нравственное значение – служит напоминанием о том, как многонациональный народ в годину суровых испытаний противопоставил безвластию и смуте своё единство, величайшее понимание гражданского и патриотического долга, чувства сплочённости и солидарности.

И сегодня все наши воины-дагестанцы славно сражаются на Украине, участвуя в специальной военной операции. Многие из них стали Героями России, удостоены высоких наград Родины. Они идут на подвиг потому что их так воспитали, потому что они горцы, и потому что они настоящие патриоты. Зная о событиях 1999 года, они, как никто другой, понимают цену свободы нашей страны и готовы пожертвовать ради нее своей жизнью.

Важную роль в сохранении целостности великой державы сыграл и Дагестан, который не раз доказывал верность историческому выбору – быть в составе Российской Федерации.

Способность объединиться, сообща противостоять самым суровым вызовам времени — всегда отличали граждан нашей Родины. В общей сложности в Дагестане проживают представители более 100 национальностей. Наша республика — многонациональная территория, мы все вместе, представители разных национальностей и вероисповедания, строим эту огромную страну вместе, проливаем за нее кровь и пот, чтобы страна росла, становилась крепче и краше.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»