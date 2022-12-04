Мы станем бесплатной пресс-службой для вашего НКО!

Проект «Открытые НКО — dobro.live», при поддержке Фонда Президентских грантов, объединяет СМИ и НКО по всей России.

• Представители некоммерческих организаций теперь смогут рассказать о благотворительных инициативах, героях и энтузиастах, озвучить уникальные возможности для разных категорий населения.

• СМИ — смогут получить эксклюзивную информацию из первых уст, познакомиться с интересными личностями и героями, быть настоящим двигателем изменений в обществе, лучше всех знать проблемы своего народа.

• Команда «Открытые НКО — dobro.live» бесплатно пишет и рассылает готовые новости для публикации, заготовки для авторских сюжетов СМИ.

Как подать заявку о своих проектах и героях на нашу платформу для написания и рассылки новостей в СМИ и другие подробности —

обсудим на медиа-встрече представителей НКО и СМИ в Махачкале:

9 декабря (пятница) в 15:00 по адресу:

г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 170/3 (Доброцентр, общий зал, 1 этаж).

Регистрация по ссылке: https://dobro.live/publikacii/nko/eksperty-dobrolive-priglashayut-smi-i-nko-dagestana-na-mediavstrechu