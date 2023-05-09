Более 1800 человек из Хивского района ушли на фронт во время Великой Отечественной войны. Многие наши земляки проявили мужество и героизм в борьбе с коварным врагом.

Это Абдулазизов Абдулазиз — гвардии капитан, командир Дагестанского отдельного кавалерийского эскадрона, и Абумислимов Гамид — кавалер двух орденов Cлавы из села Хив, Балакеримов Шамиль — известный разведчик, кавалер двух орденов Славы из села Кашкент, Казбеков Нажмудин — кавалер двух орденов Славы из с. Кандык, Магомедов Абдулвагаб — воздушный стрелок из с. Цинит, воин-поэт Багаутдин Митаров из с. Кандык, Сефербеков Абдула — известный снайпер, Гаджитаев Герей — защитник Брестской крепости из с.Хив и многие другие.

Сотни воинов-участников Великой Отечественной войны из Хивского района награждены боевыми орденами и медалями.

Никто не забыт, ничто не забыто.