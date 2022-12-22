«Мы надеемся подарить детям военнослужащих хорошее настроение»

По инициативе депутата Госдумы России Абдулхакима Гаджиева на экотуркомплексе «Главрыба» походит декада благотворительных праздничных приемов для детей военных, участвующих в СВО.

Мероприятия начались с 20 декабря и продлятся до самого Нового Года.

За это время комплекс посетят более 700 детей из разных районов и городов Дагестана. Для них организованы представление аниматоров, экскурсия по туркомплексу, бесплатный обед и катание на аттракционах. На территории комплекса развернулся зоопарк с экзотическими животными: тиграми, львами, верблюдами, пони. Также ребята получат подарки.

По мнению Абдулхакима Гаджиева, такие встречи очень важны для семей военнослужащих, которые сегодня вдали от родины защищают нашу страну.

«Наша задача состоит в том, чтобы родные и близкие наших героев ни в чем не нуждались. Это касается и психологической разгрузки, им нужно отвлечься хотя бы на какое-то время. Поэтому мы надеемся подарить детям хорошее настроение. В очередной раз повторюсь, что мы все в неоплатном долгу перед нашими военными, и те законы, которые мы принимаем в Госдуме для их поддержи, или такие благотворительные мероприятия – лишь малая толика нашей благодарности», – рассказал Абдулхаким Гаджиев.

Источник: Молодежь Дагестана