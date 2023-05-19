«Мы – граждане России!»: в Дагестане участникам «Движения первых» вручили паспорта

Второй этап Всероссийской программы Движения Первых «Мы – граждане России!» состоялся сегодня, 19 мая, в ряде субъектов России. В Дагестане программа прошла в Театре поэзии. В мероприятии приняли участие министр по делам молодёжи РД Камил Саидов, министр культуры РД Зарема Бутаева, помощник Главы РД, председатель совета регионального отделения РДДМ Людмила Саидова и депутат НС РД Гасан Османов. Перед началом торжественной церемонии вручения паспортов под гимны России и Дагестана был внесен флаг государства. После дети, отличившихся в спорте и науке, а также появившие себя в работе регионального отделения «Движения первых», пообещали любить Родину и быть ее достойными гражданами.

С получением паспортов собравшихся поздравила Зарема Бутаева: «Мы все граждане большой и великой страны — Российской Федерации. Мы должны не забывать об этом и быть достойными гражданами страны и республики». После к детям обратился Камил Саидов. В своём выступлении он подчеркнул важность церемонии. «Это событие запомнится вам на всю жизнь. Вы сегодня получаете главный документ, берегите его. Гордо несите звание гражданина России. Вы молодые, талантливые и за вами будущее!», — отметил министр.

С поздравлениями к участникам мероприятия обратилась и Людмила Саидова: «Вы уже первые! Первыми получили значки нашего движения, первыми в День детских общественных объединений получили свои паспорта. Для вас наше движение создаёт все условия и возможности. Не упускайте их. Будьте такими же активными и светлыми». Мероприятие продолжилось небольшой концертной программой. Стоит отметить, что в этом учебном году свои первые паспорта в ходе торжественных церемоний получат свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны, а каждый этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!» будет приурочен к знаковым датам России.

Источник: Мирмол