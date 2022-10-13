Мы делаем для своих, на совесть

На фоне проходящей на Украине спецоперации по денацификации и проводимой частичной мобилизации в стране резко выросла потребность в спальных мешках, спецобмундировании и спецобуви, особенно утеплённой для осенне-зимнего периода. Не осталась в стороне и наша республика.

Минпромторг Республики Дагестан в целях материально-технического обеспечения нужд мобилизованных военнослужащих подготовило список предприятий легкой промышленности, производящих или готовых производить необходимую продукцию.

В обширном списке предприятий и ИП есть и ООО «Армада плюс» из Махачкалы, которое специализируется на спецобуви. Руководитель предприятия Абакаров Курбанмагомед Абакарович согласился ответить на несколько вопросов изданию «Вести Агула».

— Курбанмагомед Абакарович, несколько слов, пожалуйста, о вашем предприятии.

— Наше предприятие давно известно как у нас в республике, так и за его пределами. Наша спецификация- спецобувь, так называемые берцы. Мы тесно работаем с Военторгом, другими оптовиками. Для изготовления берцов мы используем самую лучшую кожу, подошву, фурнитуру.

— Ваше предприятие не первый день на рынке, где маловажную роль играет конкуренция. Что помогает вашему предприятию успешно работать в условиях рынка?

— Залогом успешной работы является качество продукции. У нас нет рекламаций на нашу продукцию, наоборот, в социальных сетях на нашей странице хорошие отзывы, благодарности. Наша продукция проходит многоступенчатые испытания, экспертизы, добровольную сертификацию. Ведь мы работаем для своих, на совесть, и напортачить права не имеем.

— Изменилось ли что-нибудь в вашем производстве в связи с событиями на Украине?

-Да, мы не остались в стороне от происходящего. Увеличиваем выпуск обуви, так как поступили заказы от нашей республики, Белгородской области, других регионов. Наше предприятие в силах выпускать до 15 тысяч пар спецобуви за месяц. Мы также проводим гуманитарные акции. Например,на днях дагестанским парням, попавшим под частичную мобилизацию, мы бесплатно передали 500 пар берцов.

— Курбанмагомед Абакарович, не секрет, что многие производители на фоне повышенного спроса повысили цены на свою продукцию. Как у вас обстоит дело с ценами?

-Так могут поступать только непорядочные люди, наживающиеся на чужой беде. С февраля месяца мы не подняли цены ни на одну копейку, хотя расходы на сырьё увеличились. Цены на наши берцы колеблются от двух до трёх тысяч рублей, в зависимости от модели.

— Ваши планы на будущее.

Мы не живём сегодняшним днём. Для расширения производства мы предлагаем молодым парням и девушкам, работающим на соседних стройках, пройти бесплатное обучение на нашем предприятии. Обучающиеся также получают бесплатное питание и проезд.

— Ваши пожелания нашим ребятам на Украине.

-Наши парни всегда показывали себя с лучшей стороны. Пусть Всевышний поможет им достойно выполнить свой долг и живыми, с честью, вернуться к своим родным и близким. А мы здесь постараемся помочь их семьям в это трудное время.

Абдулрашид Рамазанов