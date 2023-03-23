Музыкально-театрализованное поэтическое представление «Родники Расула Гамзатова» покажут в регионах России и за рубежом

Об этом рассказала министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия поэта Расула Гамзатова.

«Готовятся две версии программы с учетом художественно-сценических и технических возможностей – для показа в Махачкале и Кремлевском Дворце с участием именитых российских актеров и исполнителей, и, далее, показа в регионах России и за рубежом», – рассказала выступающая.

Уже разработана концепция и предварительный сценарий мероприятия. Министр добавила, что проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, за что поблагодарила Сергея Меликова, коллег из Минкультуры России и руководство фонда.