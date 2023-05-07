Мемориальную доску открыли в селе Советское Бабаюртовского района в память о бойце Махача Магомедова, который погиб во время спецоперации на Донбассе.

Торжественное мероприятие прошло вчера, 6 мая. Доску установили на фасаде дома, в котором живут родители героя.

На открытии мемориальной доски присутствовали родители Героя, его вдова и дети, начальник АТК администрации муниципального района Бабаюртовский район Абдулла Черивмурзаев, заместитель военного комиссара района Надир Абакаров, глава сельского поселения «сельсовет Туршунайский» Али Хамидов, педагоги, учащиеся местной школы и другие.

Выступая перед собравшимися, начальник АТК администрации муниципального района Бабаюртовский район Абдулла Черивмурзаев отметил, что собрались, чтобы увековечить память земляка Махача Магомедова.

«Он не задумываясь пошел выполнять свой воинский долг. Воевал доблестно. Погиб как герой, выводя из-под огня своих боевых товарищей», — сказал Абдулла Черивмурзаев.

Односельчане вспоминали о погибшем воине как об отзывчивом и радостном человеке, всегда готовом помочь в трудную минуту. Директор школы отметил, что Махач был хорошим учеником, спортсменом и очень любил свою Родину.

«Махач всегда говорил, что мужская работа – Родину защищать! Он до конца был верен своей присяге, мужественно воевал с нацистами, с честью выполнил свой долг», — сказали выступившие родные и близкие Махача Магомедова.

Хочется отметить, что Махач Магомедов героически погиб в мае 2022 года в ходе выполнения военной операции по защите Донецкой и Луганской республик спасая своих раненных товарищей. За мужество и героизм при исполнении воинского долга Махач Магомедов награжден орденом Мужества посмертно.