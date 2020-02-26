Музейные экспонаты — свидетели истории

Музей является важным объектом культуры каждого общества. О создании и развитии Агульского Историко–краеведческого музея мы поговорили с его директором Фатимат Джамалудиновной Рамазановой и главным специалистом Сафигет Гададовной Исмаиловой.

Добрый день, расскажите, пожалуйста, об истории создания музея. Когда и по чьей инициативе был создан? Где располагался музей в разные годы?

Фатимат Рамазанова: Здравствуйте. Музей создавался в 2004 году в октябре месяце по инициативе на тот момент действующего главы администрации Ю.Г.Исмаилова. Нам выделили ветхое пустое здание в старой части села на территории Джума Мечети, которое изначально было сконструировано под мечеть и заброшено надолго. Его отремонтировали и переделали под музей. Первоначально мы вошли в практически пустое помещение. Единственная радость была в том, что само здание как исторический памятник имело ценность. Ценность заключалась во всем: двери, стены, самая старая часть селения — и мы уже этим ощутили историю своего маленького народа.

Сафигет Исмаилова: Первые экспонаты нам принес Кубай Раджабович Курбанов. В их число входило пара надгробных камней, старинные двери, кое-что еще, а в остальном работы учеников, но они историческую ценность для музея не представляли. Со временем в связи с отсутствием условий для расширения и разделения разных экспонатов нам выделили несколько помещений в здании старой начальной школы. Вход был общий, мы отделили его. Вот тогда у нашей команды начались трудовые будни. Мы разместили экспонаты по разным помещениям. После, в связи с пожаром, нас временно перевели в здание «Школы искусств», «Дома пионеров» и Пенсионного Фонда.

С 2014 года музей находится в помещении «Центра традиционной культуры» в ДК Агульского района.

Как происходит сбор экспонатов? Сами собираете или есть такие люди, которые сдают, помогают?

Сафигет Исмаилова: Если сказать честно, изначально особого доверия со стороны населения как к музею к нам не было. Часто давали объявления в газету, обращались к народу через местное телевидение, но и это особо не исправляло ситуацию. Мы, работники, выезжали по сельским поселениям, посещали школьные музеи и уговаривали, собирали по крупицам.

Есть ли благотворители, которые дарят экспонаты?

Сафигет Исмаилова: Для каждого человека любые исторические вещи несут особый отпечаток и являются ценностью с точки зрения преемственности поколений. Конечно, сложно отдать домашнюю утварь или предметы быта, которые принадлежали твоим предкам, так как это важно и ценно для каждого потомка, но есть граждане, которые готовы поделиться такими предметами и выставить их на всеобщее обозрение. Таким гражданам большая благодарность. Огромную лепту внесли Абдулризак Абаевич Мусаев с супругой Зухрой Ахмедовной, так как они сами сильно увлекались историей родного края, ими было собрано огромное количество письменных материалов, которые по сей день хранятся в альбомах музея. Людмила Фейзуллаевна Мазанаева подарила нам два старинных ковра, фотографии флоры, занесенной в Красную книгу. Она — биолог по профессии. А также много старинных вещей нам принесла Баджиханум Булаевна Омарова. От лица коллектива хотим выразить огромную благодарность этим людям за их вклад. Дальше, видя нашу работу, потихоньку появлялись желающие нам помочь.

Сколько всего экспонатов на сегодняшний день в музее?

Фатимат Рамазанова: На сегодня у нас в музее находится около трехсот экспонатов.

К чему посетители проявляют наибольший интерес?

Сафигет Исмаилова: Интерес к музею у разных людей разный: кто-то увлекается домашней утварью, кому-то интересна сама история, кто-то интересуется знаменитыми личностями. Когда приходят дети, они начинают баловаться, как только мы начинаем рассказывать историю какого-нибудь экспоната, они умолкают и слушают. Учителя от этого затишья бывают в изумлении. А деткам дошкольного возраста больше всех интересна комната с животными.

Как часто музей посещают школьники?

Фатимат Рамазанова: В этом плане дети очень активны, приезжают даже с соседних сел. А в начале от ребятишек отбоя не было. Они приходили к нам с любого урока, а с других сельских поселений района преподаватели в качестве поощрения приводили на экскурсию отличников. В настоящее время приезжают классами. И дети, и взрослые оставляют в книге записей свои комментарии и пожелания.

Организуете ли Вы с общеобразовательными учреждениями района выездные экскурсии?

Фатимат Рамазанова: Да. У нас проводят открытые уроки по темам «История, традиции и культура агульского народа» и «Лучший рассказ об исторических героях».

Выездные экскурсии в основном организовывали на общенародные праздничные даты: на День Победы, День единства народов Дагестана и т.д.

На районных мероприятиях мы выставляем свои экспонаты, а в поездках в села района не было необходимости, они сами довольно часто посещают музей. Дополнительно было организовано 6 выездных выставок в разные города и районы республики: Махачкала, Дербент, Касумкент, Ахты, Каякент и Ботлих.

Сотрудничаете ли вы с музеями других сельских поселений и других районов?

Сафигет Исмаилова: Да, сотрудничаем с Дербентским историческим музеем, они организовали в нашем музее выездную выставку. Периодически посещаем историко — краеведческие музеи в Ахтынском, Кулинском, Хивском районах, в Дербенте, в Махачкале. Обмениваемся опытом. А также поддерживаем связь с Историческим музеем в городе Санкт-Петербурге.

Каково на ваш взгляд предназначение музеев, какую роль они играют в современном мире?

Сафигет Исмаилова: По-моему мнению, они важны в воспитании патриотизма в подростающем поколении и передаче исторического наследия. Какое может быть будущее без прошлого! История — это наш быт, культура, это то, что мы сохранили и помним про наш район. Например, про участников ВОВ, мы ездили по сельским администрациям и собирали на них отдельную информацию: фотографии, награды — это была огромная работа, к сожалению, после пожара мало что уцелело.

Когда мы через телевидение обратились и попросили директоров школ, в том числе и историков, написать историю своего села, откликнулись все. Они принесли такие интересные истории. Особенно запоминающейся была работа учительницы Гоинской СОШ Заиры Рамазановны Вагидовой. Она вложила такой труд и создала древо самого старого рода селения Гоа. Хотим выразить огромную благодарность учителям разных школ за их помощь в создании истории своего села.

Есть ли у Вас поддержка со стороны государства?

Фатимат Рамазанова: Конечно же, основная поддержка идет именно от государства. Думаю, без этой поддержки мы бы вообще не состоялись. Это и стимулирование, и предоставление помещений и муляжей животных.

Насколько сегодня востребован музей среди нашего населения?

Сафигет Исмаилова: Он востребован всегда, потому что каждому человеку хочется знать про свой народ, про свою культуру. За время существования не было ни одного дня без посетителей, особенно интересно, как сейчас модно говорить, свободным или одиночным туристам, блогерам.

Наш музей посетили два Президента республики, министр культуры, телеканал «Культура». Журналисты зашли на полчаса, а задержались на целый день, им было очень интересно. Есть интерес современных людей и очень большой, потому что это культура, а без культуры не может человек состояться.

Как повлиял пожар на деятельность музея?

Фатимат Рамазанова: Пожар нанес большой урон коллекции музея. Многие артефакты оказались безвозвратно утрачены. Вся многолетняя работа коллектива превратилась в пепел. Нам пришлось начинать все заново. С помощью государства и общества нам удалось восстановить музей.

Сафигет Исмаилова: Музей невозможен без экспонатов. Экспонаты – это предметы прошлого и старины, которые когда-то служили людям верой и правдой: глиняный кувшин, в котором теплое топленое масло сохраняет тонкий аромат и целебные свойства; войлочные сумки, в которых путник несет свои вещи; расписной поднос, на котором вкусная халва подавалась гостям. Многие из них передаются от свекрови к невестке, от бабушки внукам. Наша задача сохранить, уберечь, и передать это нашим детям. Потому что пока жива память и уважают прошлое, сохраняется надежда на будущее.

Беседовала Салихат Малагусейнова