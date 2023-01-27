Спорт

Музей спортивной славы посетил Абдулмуслим Абдулмуслимов

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26 января Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Министерство по физической культуре и спорту РД, где ему провели экскурсию по музею спортивной славы. Заведующий музеем Мурад Канаев познакомил Председателя Правительства РД с историческими разделами развития спорта в республике. Рассказал о работе которая проводится с молодёжью. Например, здесь демонстрируются фильмы для детей и учащихся спортшкол.

Абдулмуслим Абдулмуслимов в свою очередь выразил слова благодарности тем, кто приложил усилия для создания музей, а также оставил запись в книге отзывов.

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