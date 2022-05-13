Мустафа Билалов выразил мнение по поводу выделения помощи в целях создания комфортных условий для беженцев Донбасса

Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о выделении более восьмидесяти миллионов рублей на случай прибытия беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Данный факт прокомментировал профессор Мустафа Билалов. По его словам, мобилизация всех ресурсов на поддержку беженцев Донбасса будет продолжена. «Я приветствую инициативу Главы Дагестана и Правительства РД, которое сегодня выделило более восьмидесяти миллионов рублей на создание условий для беженцев Донбасса, ЛНР, Украины. Думаю, усилия региона и всей страны не раз будут мобилизовываться, чтобы обустроить тех, кто вынужден временно жить в Дагестане, в России», — сказал Мустафа Билалов.