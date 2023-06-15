Мустафа Билалов: «В условиях санкций подобное взаимодействие на уровне регионов становятся принципиальным для движения страны вперед»

Доктор философских наук, профессор, председатель Общественного совета Агентства информации и печати Дагестана Мустафа Билалов дал комментарий в связи с подписанным сегодня в рамках ПМЭФ документом.

«Дагестан и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ. Подписи на документах поставили Председатель Правительства Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов и заместитель Губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский. Думаем, что на основе этого соглашения стороны совместно поработают и над конкретной дорожной картой, в которой будут определены конкретные направления сотрудничества бизнеса, планы работы по обмену опытом в разных сферах, по проведению выставок, семинаров и т. д. В условиях санкций подобное взаимодействие на уровне регионов становятся принципиальным для движения страны вперед», — отметил он.

По мнению Мустафы Исаева, данное сотрудничество немаловажно и для моральной и практической поддержки Белгородской области, оказавшейся ныне прифронтовой зоной и практически в близости от районов проведения специальной военной операции.

Источник: Мирмол