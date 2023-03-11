Мустафа Билалов: «Мудрость горцев заключается в том, что они могут признавать свои ошибки»

Председатель Комиссии Общественной палаты Дагестана по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, доктор философских наук, профессор Мустафа Билалов прокомментировал действия Алиасхаба Хархачаева.

«Мудрость горцев заключается в том, что они могут признавать свои ошибки и не стесняться говорить об этом открыто, что и сделал Алиасхаб Хархачаев принеся извинения Главе Республики Дагестан Сергею Алимовичу Меликову за личный выпад в его адрес. Ведь мы все прекрасно понимаем, что Сергей Алимович служит в интересах народа, во благо процветания Дагестана. Учитывая столь не легкое время для страны в целом, в период проведения специальной военной операции, когда любое событие используется вражескими силами для дестабилизации обстановки, нам всем необходимо объединится и воздерживаться от каких либо заявлений которые могут привести к расколу общества», — считает Билалов.

Источник: Мирмол