«Мусороперерабатывающий завод станет шагом к чистому Дагестану»

Дагестан должен перейти на новую систему обращения с твердыми отходами. В связи с этим в Постоянном представительстве Республики Дагестан при Президенте РФ прошел круглый стол, где обсудили реализацию проекта. На встрече присутствовали представители региональной компании «Республиканский экологический оператор», генерального проектировщика объектов обращения с отходами ООО «СК «Гидрокор» и крупнейших поставщиков технологического оборудования переработки отходов: ООО «ГК «Экомашгрупп», «Хусманн Рус», ООО «Гидромаш», ООО «Экология» и др. Участниками были озвучены варианты технических решений с использованием существующих технологий обработки ТКО, успешно реализованных в субъектах Российской Федерации за последние годы. Эти методы будут использованы в Дагестане при создании объектов, которые должны обеспечить 100 % обработки отходов, выделение вторичных материальных ресурсов, производство альтернативного топлива из отходов (RDF/SRF — топлива) и минимизацию отходов, направляемых на полигон для захоронения. Суммарная мощность объектов составит порядка 950 тыс. тонн в год. Своим мнением по этому вопросу поделился руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-экологи» Иса Рамазанов. «В Дагестане уже около 6-7 лет обсуждается вопрос строительства мусороперерабатывающего завода. Ранее уже приезжали не менее пяти спонсоров с проектами, которые они хотели реализовывать на территории республики, но, к сожалению, все это осталось на уровне разговоров. Хочется надеяться, что данный проект будет осуществлен, и в Дагестане наконец появится мусороперерабатывающий завод. Хочется надеяться, что завод будет экологичным. Как бы странно это ни звучало, но сами заводы по переработке мусора тоже могут приносить определенный вред природе и дискомфорт местным жителям. Если реализация будет успешной, то это, конечно, будет очень хорошо. Наше движение волонтеров—экологов пытается прививать культуру раздельного сбора мусора, мы занимаемся экопросвещением, и при этом часто слышим от людей вопрос «а зачем нам собирать мусор, тем более раздельно, если в республике нет завода, который его будет перерабатывать?». Обычно мы отвечаем, что скоро он у нас будет. Мусороперерабатывающий завод станет шагом к чистому Дагестану. Практически каждый год в Аварском койсу и Андийском происходят мини экологические катастрофы из-за свалок и отсутствия должной работы операторов. Надеюсь, что это станет толчком и для решения данной проблемы», — считает Рамазанов.

Источник: Мирмол