Муслим Телякавов поздравил ветерана ВОВ Валентину Оверину с наступающим праздником Победы

В субботу, 6 мая, в преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вице-премьер Республики Дагестан Муслим Телякавов навестил ветерана ВОВ, почетного гражданина города Махачкалы Валентину Георгиевну Оверину и поздравил ее с наступающим праздником.

В ходе визита в доме ветерана был организован праздничный концерт.

Песни военных лет исполнил артист дагестанской эстрады Вайсул Джалилов.

Встреча прошла в теплой атмосфере, ветеран поделилась своими воспоминаниями о днях войны.

Как рассказала Валентина Оверина, она попала на фронт в день своего рождения. Тяготы военных будней она ощутила на себе в совсем юном возрасте. В 1944 году ее направили работать медицинской сестрой в отделение хирургии эвакуационного госпиталя № 165, базировавшегося в селе Тымовское на северном Сахалине.

После войны Оверина осталась в медицине. Работала в больнице в южном Сахалине, там же вышла замуж. В 1985 году с семьёй переехала в Махачкалу. В этом году она отпраздновала свой юбилей, ей исполнилось 95 лет.

За свои заслуги она удостоена почетных медалей: «За победу над Японией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Озвучив теплые пожелания, вице-премьер подарил участнику Великой Отечественной войны цветы, подарки, а также от имени Главы республики Сергея Меликова вручил ей денежное поощрение.

В завершение Муслим Телякавов выразил ветерану низкий поклон и самые искренние слова благодарности за силу духа и мужество, пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.