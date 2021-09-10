Муслим Телякавов поприветствовал участников международного форума

11 сентября в Астрахани прошёл международный медиафорум среди прикаспийских стран. Мероприятие посетила также делегация из Дагестана. Пленарное заседание по теме «Туризм и этнокультурные коммуникации в медиапространстве» открыл приветственным словом Муслим Телякавов — вице-премьер Дагестана. Кроме слов приветствия он озвучил и планы в области развития туризма в регионе, рассказал о проекте по созданию интерактивной туристской карты СКФО. Стоит отметить, что работа дагестанского журналиста Гаджи Мирзаева позволила ему победить в номинации «Каспий без границ». В ней он показал Агульский район, село Рича. Работа его так и называется «Аул Рича. Вектор возрождения».

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