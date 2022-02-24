Муслим Сурхаев: Надеяться на дипломатическое решение конфликта больше нельзя

Председатель Дербентского отделения Союза журналистов РД Муслим Сурхаев прокомментировал решение Владимира Путина о специальной военной операции по демилитаризации Украины.

«Сегодня утром Президент России Владимир Путин обратился к россиянам, объявив о том, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.

Спецоперация, конечно, мера вынужденная. Мы не можем чувствовать себя в безопасности, а наша страна существовать и благополучно развиваться, чувствуя постоянную угрозу со стороны Украины, которая во что бы то ни стало хочет войти в Североатлантический альянс.

Я думаю, что глобальная цель этой операции – предотвращение третьей мировой войны, а она неизбежна, если Украина станет членом НАТО и на ее территории будут размещены военные базы.

Уверен, что наши Вооруженные силы сделают все возможное, чтобы не пострадало мирное население. Удары, как передает Министерство обороны нашей страны, приходятся не по украинским городам — высокоточным оружием поражается военная инфраструктура.

Это не война, это военная спецоперация, и Россия не нападает, а защищает тех, кто на протяжении многих лет подвергается геноциду со стороны киевского режима, — жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые сами обратились за помощью к российскому руководству. А мы, как известно, своих в беде не бросаем», — сказал Сурхаев.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2022/2/24/muslim-surhaev-nadeyatsya-na-diplomaticheskoe-reshenie-konflikta-bolshe-nelzya/

«Дербентские новости»