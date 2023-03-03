Мусиев Джабраил из Новолакского района защищает наши рубежи в зоне СВО

Джабраил уроженец села Новочуртах Новолакского района. Срочную службу проходил он на космодроме Плесецком в космических войсках, а после, подписал контракт и служит в Чечне.

Когда пришла пора направиться в зону СВО, не задумываясь, продлил контракт и отправился защищать наши рубежи и мирных жителей Донбасса, очистить территории русскоязычного населения от неонацизма.

Сейчас боец приехал домой в короткий отпуск и обязательно намерен вернуться к своим боевым товарищам.

Семья Джабраила с нетерпением ждала его возвращения. Родственники рассказывают, что очень сильно переживают, так как временами воин подолгу не выходил на связь.

Он является участником СВО с первых дней ее объявления.