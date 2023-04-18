Мурзадин Авезов ознакомился с ходом призывной кампании в Ногайском районе

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Мурзадин Авезов принял участие в совещании актива Ногайского района, на котором обсудили ход призывной кампании.

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования «Ногайский район» Джамалутдин Эсиргепов, военный комиссар Тарумовского и Ногайского районов Александр Мельников, главы сельских администраций, депутаты районного собрания и местных поселений, представители общественных организаций и молодежь.

Военком проинформировал о том, как проходит призывная кампания, стартовавшая с 1 апреля, рассказал о задачах, поставленных перед военным комиссариатом. Он подчеркнул, что срочная служба длится 12 месяцев. Большое внимание в ходе призыва уделяется медицинскому обследованию призывников на профпригодность.

В своем выступлении Мурзадин Авезов остановился на республиканском законопроекте, в котором предусмотрены льготы мобилизованным гражданам – участникам специальной военной операции и их семьям.

В ходе встречи также обсудили социальные льготы и гарантии участникам СВО, которые дает служба по контракту

В завершение Мурзадин Авезов и Александр Мельников ответили на вопросы собравшихся.