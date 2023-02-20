Муртазалиев Магомед: «Они не ожидали, что мы вот так по-человечески придём к ним с помощью»

Координатор «Молодежки Народного фронта» в Республике Дагестан Муртазалиев Магомед в рамках телемарафона акции «Все для победы» рассказал об участии членов команды в гуманитарной миссии в зоне СВО.

«С начала запуска проекта «Все для победы» Народного фронта наша команда с первых дней помогает со сбором гуманитарной помощи, с фасовкой и дальнейшей отправкой в зону СВО. Мы также совместно с колледжем строительства и дизайна Махачкалы шили балаклавы для солдат, с нашими школьниками отправили письма вместе с гуманитарной помощью. Кроме того, наши ребята выезжают в зону СВО в качестве волонтеров гуманитарных миссий, где раздают гумпомощь населению».

Муртазалиев рассказал, что сам находился в течение двух месяцев в зоне СВО. «За это время мы раздали несколько десятков тонн гуманитарной помощи. В том числе необходимое лекарство по ФАПам. Мы работали именно в зоне СВО, эвакуировали людей из опасных зон. Главная наша задача – помочь населению». Магомед признался, что в самом начале, когда они только приехали туда с гуманитарной миссией, их удивляла реакция людей. «Они не ожидали, что мы вот так по-человечески придём к ним с помощью».

Рассказал координатор и о самом запоминающимся моменте: «Мы приехали в один город с помощью и нас уже встречали, стояли в очереди. И из этой очереди выбежала девочка и поделилась со мной конфетами. В этот момент я радовался сам как ребенок, что они нам доверяют. Такие моменты вдохновляют меня и дальше помогать этим людям».

Отметим, что «Молодежка Народного фронта» продолжает оказывать активную помощь населению. Сейчас участники работают в Ростовской области.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/murtazaliev-magomed-oni-ne-ozhidali-chto-my-vot-tak-po-chelovecheski-pridjom-k-nim-s-pomoshhju/