Муртазали Рабаданов высказал мнение, что замечание Президента России важно для поддержки фундаментальной науки

Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов прокомментировал инициативы в сфере высшего образования, которые в послании Федеральному Собранию обозначил Владимир Путин.

По словам Рабаданова, выступление главы государства затронуло все сферы жизни россиян.

«Хочу обратить внимание на значимые для образования и науки решения, о которых упомянул президент», — сказал Рабаданов, особенно отметив тезис о сохранении положительного опыта и наработок уровневой системы образования, которые необходимы для подготовки специалистов по гуманитарной и социально-экономическим направлениям.

«Тут важно помнить, что реформа российской системы образования, несмотря на всю ее сложность и долгосрочность, должна происходить без ущерба ее качеству», — сказал Рабаданов.