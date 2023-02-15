Муратали Мамутов: «Мы не сомневались,что выполняя свой воинский долг в Афганистане, служим своей Родине. Мы честны перед совестью и памятью»

Участники военных кампаний о своей службе рассказывать не любят, трудно… Как и многие «афганцы».

Начал Муратали Мамутов свой рассказ о братской помощи между однополчанами, чувстве долга, ответственности и верности присяге. Слушала его, и меня переполняло восхищение. Проникалась патриотизмом, мужеством. Такие же чувства я видела в глазах участников встреч, которые проводили работники Ногайской центральной библиотеки в разные годы, приурочив именно ко дню славы воинов-интернационалистов. По долгу службы я не раз была на таких мероприятиях.

– После прохождения военной подготовки с мая месяца по ноябрь 1987 года нас отправили в город Герат, где мы прошли дальнейшую службу. В едином порыве, молодые, дружно прибывшие в пункт назначения сорок солдат-срочников до конца не теряли надежду на светлое будущее. Так начался наш боевой путь. В начале было страшно. Страх присутствует в каждом человеке. Не верьте тому, кто говорит, что ему на войне не было страшно.

Вдали от отчего дома иначе понимаешь смысл слова «родина», по-особому ценишь дружбу и поддержку товарищей. Служба в Афгане преподнесла хорошие уроки,- говорит Муратали Арсланович Мамутов.

В военных событиях того времени советские пограничники принимали активное участие, выполняя боевые задачи в провинциях Афганистана.

Со слов участника афганских событий были разные случаи. Помимо охраны определенного участка им раз в месяц или два приходилось участвовать в рейдах, которые проходили по кишлакам.

На одном из таких рейдов, группой солдат, в числе которых был наш земляк Муратали Мамутов, был захвачен караван из нескольких автомашин марки МАЗ, загруженных боеприпасами, за что командир получил Орден Ленина.

Мама Муратали Арслановича не знала, что он служит в Афганистане.

— Думала, что служу в Венгрии. Я ей писал весёлые письма, дескать, всё хорошо. Врать сильно не приходилось, сообщал, что служба идет нормально, рядом надежные ребята, на которых можно положиться.

Но как говорится, мир не без добрых людей, с их помощью до мамы моей дошли слухи, что я служу на Афгане…

Афганистан. Служба в рядах Советской Армии, исполнение своего воинского долга перед Родиной, что дала тогдашнему солдату?

— Она сделала меня мужчиной. Научила ценить воду и хлеб, мирное небо над головой, мать, дом, семью. Это была школа мужества, где всё было настоящим: и враги, и друзья. И если бы можно было прожить жизнь заново, я бы снова выбрал дороги Афгана и служить пошёл со своими ребятами. Мы не сомневались, что, выполняя свой воинский долг в чужой стране, служим своей Родине. Мы честны перед совестью и памятью, говорит воин-интернационалист.

15 февраля каждого года объединяет всех «афганцев», чтобы вспомнить давно минувшие дни, помянуть павших в боях, умерших от ран и ушедших из жизни уже в мирное время, кто прошел суровую боевую школу.

Сегодня по стопам отца пошел сын Джавад Мамутов. Он, окончив Михайловскую военную академию, продолжает работу по профессии. Сегодня за плечами Сирия и Украина, где на последнем он, показав мужество, был удостоен показа на центральном телевидении под рубрикой «Наши герои».

Мы гордимся ими – и отцом, и сыном.

Редакция «Голос степи» от всей души поздравляем всех участников боевых действий в Афганистане и участников других локальных конфликтов с Днем воина-интернационалиста.

Источник: Голос степи