Мурат Мамутов: «Мы выполнили свой сыновний долг, и наши сыновья должны быть на страже Родины»

Служба в армии. Что может быть почетнее для мужчины. Я призвался в армию в далеком 1987 году. Служил в Афганистане. Мы, 18-летние мальчишки, разве могли знать, что в мирные дни нам придется взять в руки оружие и защищать рубежи нашей огромной и великой Родины. Но Родина позвала, и мы встали в строй.

Я сыновей старался воспитывать на таких чувствах, как товарищество, честность, любовь к Родине. Казалось бы, банальные слова, которые мы слышим часто. Одно дело, об этом говорить, другое, когда ты действительно в самые трудные минуты чувствуешь плечо боевого товарища, когда своими глазами видишь, как солдаты отдают свои жизни во имя любви к родному краю, к своему Отечеству. Сын Джавад выбрал профессию военного. Младший сын Нурлан служит в Ленинградской области, войска ПВО. И я горжусь, что мои сыновья проходят эту школу, потому что служба в армии всегда нужна. Она учит ребят найти свое место в жизни, быть уверенными, честными.

Сегодня хочу обратиться к молодым ребятам, никогда не бойтесь трудностей. Их можно преодолеть, если вы поедете служить в армию. Я сам прошел афганскую войну, сын Джавад по долгу службы бывает в разных горячих точках, в самые трудные времена я вспоминал годы службы, она делает нас сильнее. Сын Нурлан уехал служить осенью, думаю, служба в армии будет ему в пользу, как и каждому гражданину России. Ведь нам, сыновьям страны, защищать Родину.

Источник: Голос степи