Мурашко заявил о двукратном росте заболеваемости COVID-19 среди детей

За семь дней число случаев заражения коронавирусом среди детей выросло более чем в два раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Отмечается значительный прирост числа заболевших детей. Особенно в последнюю неделю — более чем в 2,2 раза», — сказал министр.

По его словам, дети составляют пятую часть (21%) тех, кто находится на лечении от COVID-19. Из них 97% лечатся амбулаторно, госпитализированы почти 10 тыс. детей, продолжил Мурашко. Число детей, которые переносят COVID-19 в тяжелой форме, выросло в 1,6 раза, добавил он.

Вакцинация подростков от коронавируса: что нужно знать

Общество

На фоне роста числа заболевших среди детей регионы начали вводить новые ограничения, чтобы остановить распространение вируса в этой возрастной группе. В Москве была приостановлена плановая госпитализация детей, так как среди попавших в больницу примерно половина подхватили вирус, когда проходили плановое лечение других заболеваний. Кроме того, из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в столице были развернуты дополнительные детские койки.

В Ленинградской, Тюменской и Свердловской областях в школах объявили каникулы. В Санкт-Петербурге ввели запрет на посещение несовершеннолетними кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также любых магазинов, кроме продовольственных и аптек.

В России также началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Для нее используется препарат «Спутник М» — это вариант «Спутника V», в котором дозировка уменьшена в пять раз.

Глава Центра им. Гамалеи, разработчика вакцины, Александр Гинцбург сообщил, что в феврале начнется отбор детей в возрасте 6–11 лет для исследования «Спутника М». Говоря о детях до пяти лет, он предположил, что для их вакцинации будет использоваться вакцина в виде назального спрея.

Источник: РБК