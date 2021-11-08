Мурашко: темпы вакцинации в РФ увеличились в 4-5 раз благодаря стимулирующим мерам

Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в 4-5 раз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали», — сказал он журналистам.

Министр попросил переболевших COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию, так как после болезни может возникнуть много осложнений, связанных с поражением сердца.

Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что по состоянию на 5 ноября уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%.

В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Чтобы остановить распространение инфекции, указом президента дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими. Региональные власти могли начать раньше или продлить этот период.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

Источник: https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757887964.html