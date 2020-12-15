Мурашко: пандемия прекратится только после массовой вакцинации жителей всего мира

Пандемия новой коронавирусной инфекции прекратится только после массовой вакцинации жителей всего мира, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. В этой связи обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину «Cпутник V», должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций», — приводятся слова министра в релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Новые данные по эффективности вакцины Центра Гамалеи являются крайне обнадеживающими», — отметил глава Минздрава.

Ранее НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования вакцины «Спутник V» объявили, что эффективность препарата составила 91,4%. При этом эффективность против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 72,3 млн человек, более 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 681 256 случаев заражения, выздоровели 2 124 797 человек, умер 47 391. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/10252531