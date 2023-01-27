Мурад Вагабов прокомментировал прямой эфир главы Дагестана

Исполняющий обязанности начальника Управления образования Бабаюртовского района Мурад Вагабов прокомментировал прямой эфир Сергея Алимовича Меликова с дагестанцами.

«Во время прямого эфира Сергей Алимович коснулся темы специальной военной операции, где сегодня принимают участие и отважные сыны Бабаюртовского района. Мы должны отчетливо понять, что они – герои, которые первыми ушли в зону СВО, кто по контракту, кто по частичной мобилизации, а кто-то и добровольно, чтобы защитить нашу Родину, свои семьи, свой народ, и нас вами. Наше молодое поколение должно об этом знать: знать, что они герои, а не сепаратисты и террористы, как их представляют западные страны. Поэтому, мы на местах должны работать с нашими детьми, учить их различить ложь от истины.

Для этого в школах нужно организовать стенды с фотографиями участников СВО, а также проводить классные часы, линейки с приглашение участников СВО, которые приезжают на краткосрочные отпуска. Оказать помощь семьям участников СВО, в том числе и в виде трудовой помощи с привлечением старшеклассников.

Да, сегодня во многих образовательных учреждениях района организованы такие мероприятия, но они должны быть проведены не для отчета, а для того, чтобы воспитывать в наших детях чувство патриотизма, любви к Родине и своему народу. Я думаю, что «Разговоры о важном» должны быть проведены именно на эту тему, дать понять детям, что сегодня наши ребята сражаются с неофашизмом и сатанизмом, что наше дело правое, и в конце-то концов мы победим», — отметил Мурад Вагабов.