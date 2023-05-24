Мурад Магомедов: «Ветераны нашей республики готовы оказывать Общественной палате республики всемерное содействие»

Председатель Совета ветеранов войск правопорядка, полковник в отставке Мурад Магомедов, говоря о значении Общественной палаты и включении в её состав новых членов, отметил: «Утверждение Народным Собранием списка членов Общественной палаты РД, безусловно, важное событие общественно-политической жизни республики. Хотелось бы, чтобы и эти члены Общественной палаты и в целом весь ее состав уделяли больше внимания вопросам ветеранских организаций. Это особенно важно в нынешних условиях, когда идёт специальная военная операция. Хотел бы поблагодарить Общественную палату за большую работу, отметить, что со своей стороны мы, ветераны, готовы оказывать всемерное содействие по любому вопросу, волнующему жителей нашей республики».

Источник: Мирмол