Мурад Магомедов: «В предстоящей прямой линии Сергея Меликова я жду услышать ответы на вопросы сегодняшнего дня»

Заместитель председателя Совета ветеранов войск правопорядка, полковник в отставке Мурад Магомедов прокомментировал информацию о предстоящей прямой линии руководителя республики.

«Внимательно слежу за происходящим в нашей республике и за ее пределами. Вижу, что за последние годы многое делается в Дагестане для улучшения жизни простых людей. Что касается нерешенных проблем, да, они есть. В частности, я бы задал вопрос, касающийся градостроительной политики, коммунальных проблем, то есть того, с чем мы сталкиваемся изо дня в день. Ну и конечно же, остаются пока не до конца решенными проблемы борьбы с коррупцией, обеспечения безопасности граждан, в частности в вопросах аварийности на дорогах, противопожарной безопасности и т.д.

По опыту предыдущих таких встреч хотел бы отметить: отрадно, что глава региона не только обозначает ту или иную проблему, но и предоставляет полный ответ по ее решению. Считаю, что за время работы в руководстве Дагестаном Сергею Алимовичу удалось глубоко вникнуть во все вопросы. Это не удивительно, так как руководитель региона с первых же дней вышел на прямой диалог с населением, работал по информации не только из докладов чиновников, но и выезжал по всей республике, в том числе и по отдаленным районам.

Хотелось бы пожелать Сергею Алимовичу и его команде и впредь твердо идти намеченным курсом. Ну а мы, жители Дагестана, всегда и во всем его поддержим», — сказал Магомедов.