Мурад Магомедов: «Очень важно то, что на парад Победы приходят семьями. Это святой праздник для всех нас»

Заместитель председателя Совета ветеранов войск правопорядка, полковник в отставке Мурад Магомедов говоря о значении Великой Победы отметил: «Считаю очень важным то, что на парады приходят всей семьёй, несколько поколений. Сегодня в Каспийске на площади я увидел очень много молодых лиц. Видел, как мальчишки с восторгом смотрели на марширующие колонны, на проезжающую бронетехнику».

День 9 мая особенный для каждого человека в нашей стране. Величие Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи. День Победы это дань уважения тем, кого с нами нет, кто остался в памяти народа и в сердце каждого, кому небезразлична история и судьба Родины. В этот день мы еще раз склоняем головы в память о погибших за свободу и независимость нашей Родины и приветствуем ветеранов Великой Отечественной войны, которые остаются в наших рядах, храня традиции и передавая эстафету патриотизма молодому поколению. Вечная слава нашему народу-победителю! С Днем Победы!

Источник: Мирмол