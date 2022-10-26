Мурад Магомедов: «Ни в коем случае нельзя пытаться дестабилизировать обстановку в республике»

Заместитель председателя Совета ветеранов войск правопорядка Мурад Магомедов, комментируя рассматриваемые в настоящее время поправки в Конституцию РД, в частности отметил: «Уже в который раз мы видим, что деструктивные силы не поняв сути, не разобравшись в тех или иных юридических аспектах, пытаются внести смуту в наше общество. В Дагестане уже были, к сожалению, примеры, когда псевдопатриоты поднимали людей на протесты по поводу и без повода. Вспомните хотя бы период пандемии, сколько было шума и возмущений, обсуждений, призывов к сопротивлению.

Да, мы все переживаем за будущее Дагестана. Все хотим светлую и достойную жизнь, спокойствие и процветание. Но разве попытками поднять смуту и всякого рода провокационными призывами мы этого достигнем? Не лучше ли внимательно вникнуть в суть происходящего, выслушать экспертов, юристов, Главу республики Сергея Алимовича Меликова, человека, делами доказавшего искреннюю верность родной земле. Тем более нам было прямо сказано: «Отмена ставшей юридически избыточной нормы не меняет самого главного: территория Дагестана едина, его границы не могут быть изменены без воли многонационального народа!»

Давайте сохранять понимание, что пока идет процесс обсуждения, в дальнейшем еще, если нужно, будут референдумы и т.д. То есть без нашего голоса ничего не произойдет. Это надо понимать в первую очередь.

Источник: https://yoldash.ru/news/murad-magomedov-ni-v-koem-sluch/