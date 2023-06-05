Мурад Магомедов: «Магомедали Магомедов всегда был с дагестанским народом!»

Председатель Совета ветеранов войск правопорядка, полковник в отставке Мурад Магомедов рассказал о роли личности Председателя Верховного совета Республики Дагестан Магомедали Магомедова.

«В истории всегда была велика роль лидера, особенно на ее переломных этапах, когда людям сложно понять, куда движется страна, что происходит вокруг нас. И большое благо Дагестана то, что именно в начале эпохи больших перемен судьба дала ему национального лидера, который сумел сберечь республику от очевидной угрозы провала в пучину горя и войны. Таким лидером стал Магомедали Магомедович Магомедов, человек, сохранивший мир и единство Дагестана. Четверть века он занимал основные руководящие должности, 15 лет был главой республики, признанным региональным и национальным лидером, сумевшим объединить разные политические силы для совместного движения вперед. Его жизнь – это путь человека, который стремился приложить все силы для процветания Дагестана, для его светлого будущего. Многие порой думают, что находиться у власти просто, считают, что руководить – значит наблюдать за ситуацией из кабинета и только давать поручения подчиненным. Но это не про Магомедали Магомедова. Он всегда был с народом, принимал участие во всех событиях нашей республики, от самых радостных до самых печальных. Человек, конечно же, занятой, он находил время для всех – от детей до ветеранов. Сегодня мы в который раз вспоминаем слова великого Расула Гамзатова: «Магомедовых у нас в Дагестане много, а Магомедали один». И, конечно же, с течением времени мудрость этой фразы становится все более и более очевидной», — сказал Мурад Магомедов.

Источник: Мирмол