Мурад Магомедов: «Личное участие президента страны в работе ПМЭФ еще раз подчеркивает важность этого мероприятия»

Председатель Совета ветеранов войск правопорядка, полковник в отставке Мурад Магомедов, комментируя проходящий экономический форум и говоря о стоящих сегодня перед нашей страной задачах, отметил: «В условиях санкционной войны для России очень важно решить две осевые задачи. Первое — мобилизация внутренних резервов, вторая — переориентация торгово-экономических связей с Запада на Восток. Это то, о чем в той или иной форме все время говорит Президент Владимир Владимирович Путин. Личное участие Президента страны как в работе Питерского экономического форума, так и в пленарном заседании еще раз подчеркивает важность проходящих мероприятий. Уверен, данный форум сыграет важную роль в решении многих стоящих перед нашей страной задач».

Источник: Мирмол