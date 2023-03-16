Мурад Казиев выслушал проблемы граждан в рамках еженедельного личного приема

Сегодня, 16 марта, согласно установленному еженедельному графику приема граждан, министр труда и социального развития Республики Дагестан Мурад Казиев провел личный прием граждан.

В консультации граждан по вопросам социального обеспечения также приняли участие заместители министра и начальники структурных подразделений ведомства.

На прием к министру обратились 7 граждан. Обращения, в основном, касались социальной сферы: жители городов и районов региона просили оказать содействие в выдаче субсидий на улучшение жилищных условий, заключении социального контракта и решения других вопросов социального характера.

Так, с просьбой о пересмотре решения об отказе в заключении социальных контрактов по различным направлениям к главе ведомства обратились 4 заявителя из Махачкалы, Дербента и Буйнакского района. Ранее всем обратившимся по решению межведомственной комиссии местных учреждений соцзащиты, по различным причинам были вынесены отказы в заключении соглашения на основе социального контракта.

Мурад Казиев разъяснил гражданам порядок рассмотрения поданных заявлений, а также рассказал об основных критериях оценки нуждаемости граждан, для которых предусмотрен «социальный контракт».

«Для обеспечения объективности распределения мер государственной поддержки на основании социального контракта, в каждом учреждении соцзащиты созданы межведомственные комиссии, состоящие не только из работников учреждения, но и представителей общественности, участковых полицейских, а также работников муниципальных администраций. Социальный контракт предназначен для остронуждающейся категории граждан, для тех, у кого действительно тяжелая жизненная ситуация и реализация соцконтракта это единственный инструмент, который поможет ее преодолеть. В приоритете, остронуждающиеся, одиноко-проживающие граждане, инвалиды, многодетные малоимущие семьи. К сожалению, количество выделенных республике социальных контрактов ограничено. Именно поэтому, ежегодно предпочтение отдается именно этой категории граждан. Решение об отказе или о согласии на заключение социального контракта выносится исключительно межведомственной комиссией, после оценки всех основных критериев нуждаемости, а в случае заключения контракта на развитие бизнеса, оценивается и представленный бизнес-план», — подчеркнул министр.

Вместе с тем Мурад Казиев поручил курирующему заместителю проверить объективность принятого комиссией решения об отказе, а также предоставить заявителям подробное разъяснение о причинах принятого решения.

Житель Левашинского района участник Афганских событий и участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Вячеслав Куркин обратился с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий. Как отметил заявитель, в прошлом году его материалы районной администрацией были переданы в министерство, но из ведомства до сих пор с ним никто не связывался. Ветеран попросил дать разъяснение по статусу поданного им заявления на улучшение жилищных условий.

Начальник управления социальной поддержки Магомедкамиль Гасанов объяснил заявителю, что при рассмотрении дела, подозрение вызвал указанный состав семьи, ввиду чего, материалы были переданы в правоохранительные органы на проверку, по результатам проверки будет принято соответствующее решение с письменным уведомлением заявителя.

Вопросы, требующие более детального изучения, глава ведомства взял под личный контроль.