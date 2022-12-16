Мурад Казиев раскритиковал работу подрядчиков, занимающихся строительством ФАПов

Мурад Казиев раскритиковал работу подрядных организаций, занимающихся строительством ФАПов.

Заместитель Председателя Правительства Мурад Казиев провел совещание, посвящённое вопросу ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, возводимых в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

В совещании приняли участие руководители ответственных министерств и ведомств, представители муниципальных образований и подрядных организаций, занимающихся строительством и капитальным ремонтом объектов.

Казиев отметил, что руководство страны уделяет большое внимание вопросу реализации программы модернизации первичного звена в здравоохранении.

«У нас часть объектов, которые мы не ввели еще с 2021 года и часть объектов, которые мы должны ввести в этом году. Мы собирались буквально месяц назад и на том совещании было чётко обозначено, что мы какие-то объекты сдаем пятого, какие-то десятого и пятнадцатого декабря. До 15 декабря все они должны были быть сданы. Однако на сегодняшний день эти обещания не выполнены. У нас нет готовых объектов. По ряду объектов готовность составляет 95%, по некоторым 80%, есть объекты, у которых строительная готовность меньше 70%. Если есть объекты, по которым 95% работы выполнено, вы уже соберитесь и доведите до ума. Добейте эти 5%.

Если есть какие-то объективные причины, которые мешают, я прошу вас об этом рассказать. По нашей информации никаких объективных причин нет. Со многими из вас я на связи, и по телефону, и личное общение, но тем не менее ситуация не поменялась. Пора уже нам закрывать строительство», — подчеркнул Казиев, обращаясь к подрядчикам.

Вица-премьер поручил ускорить темпы проведения работ и в срок до 20 декабря сдать объекты с уровнем готовности 90 %.

Напомним, что в рамках реализации Программы с учетом предусмотренных субсидий запланированы мероприятия по укреплению материально-технической базы путем строительства 139 учреждений первичного звена здравоохранения, в том числе: 109 ФАП, 24 ВА, 2 УБ, 4 поликлиники. Общий объем запланированных средств консолидированного бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы с 2021 по 2025 год составляет 6,54 млрд рублей.