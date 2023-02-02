Мурад Казиев прочитал стихотворение Расула Гамзатова

Министр труда и социального развития Республики Дагестан Мурад Казиев принял участие в акции Правительства Дагестана «Читаем Расула».

Отметим, что акция стартовала с прочтения стихотворения на родном, аварском языке в исполнении Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Для участия в акции нужно прочитать любимое произведение поэта и разместить видео в социальных сетях ВК, Одноклассники и Телеграмм с хэштегом #ЧитаемРасула, а также отправить на электронный адрес rasul.gamzatov.23@mail.ru с пометкой «участник акции» и контактными данными.

Лучшие видео премьер-министр республики А.Абдулмуслимов выберет лично и наградит отличившихся.