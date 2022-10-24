Мурад Казиев принял участие в церемонии открытия центра «Ритм»

В городе Махачкала состоялось открытие досугового подросткового центра «Ритм». Основная идея проекта заключается в создании неформальных подростковых пространств, свободных от агрессии и осуждения. Проект рассчитан на детей от 12 до 18 лет.

В торжественной церемонии открытия по поручению Сергея Меликова принял участие вице-премьер Мурад Казиев. В ходе открытия он от лица руководства поздравил всех присутствующих с открытием центра, подчеркнув, что такие позитивные события очень актуальны в современное время.