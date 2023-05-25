Мурад Казиев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса детских работ «Дети России – за мир!»

Сегодня, 25 мая, в Историческом парке «Россия – Моя история» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса детских творческих работ «Дети России – за мир!».

Мероприятие проведено в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Республике Дагестан на 2022 — 2025 годы» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучший рисунок» и «Лучшее письмо» среди детей и подростков от 8 до 18 лет. К участию во втором этапе конкурса были допущены 305 заявок из 57 учреждений социального обслуживания населения.

В номинации «Лучший рисунок» первое место заняла подопечная социально-реабилитационного центра Кизилюртовского района Муслимат Шахбанова, которая представила работу «Отнятое детство».

В номинации «Лучшее письмо», конкурсная комиссия присудила первое место Самиру Ахмедову подопечному Махачкалинского Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Специальным призом отмечена работа «Защитник Родины» Альфии Багдаевой, дочери погибшего участника спецоперации Багдаева Бахтияра Шавгадиновича.

Отметим, что все победители и призеры конкурса награждены дипломами и ценными подарками.