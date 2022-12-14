Общество

Мурад Казиев принял участие в предновогоднем благотворительном концерте для семей мобилизованных

Оставить комментарий

Во вторник, 13 декабря, заместитель Председателя Правительства Дагестана Мурад Казиев принял участие в предновогоднем благотворительном концерте «Давайте верить в чудеса!» в поддержку семей мобилизованных из Дербента и Дербентского района.

Казиев поздравил всех с наступающим Новым годом от имени главы республики Сергея Меликова. Он выразил слова благодарности и поддержки семьям военнослужащих, пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

Праздник продолжился концертной программой с участием творческих коллективов, театрализованным представлением студентов ДГУ, деятелей культуры РД, аниматоров и звезд дагестанской эстрады.

В завершение концерта организаторы мероприятия вручили угощения и подарки более 150 детям из семей мобилизованных.

Также читают:

Чемпионка мира по боксу сделала прививку от корона...
Владимир Васильев: «Никакая болезнь или враг не по...
Подать заявку на участие в Северо-Кавказском молод...
Волонтеры ДПСО "ЛизаАлерт" примут участие в учения...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.