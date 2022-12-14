Мурад Казиев принял участие в предновогоднем благотворительном концерте для семей мобилизованных

Во вторник, 13 декабря, заместитель Председателя Правительства Дагестана Мурад Казиев принял участие в предновогоднем благотворительном концерте «Давайте верить в чудеса!» в поддержку семей мобилизованных из Дербента и Дербентского района.

Казиев поздравил всех с наступающим Новым годом от имени главы республики Сергея Меликова. Он выразил слова благодарности и поддержки семьям военнослужащих, пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

Праздник продолжился концертной программой с участием творческих коллективов, театрализованным представлением студентов ДГУ, деятелей культуры РД, аниматоров и звезд дагестанской эстрады.

В завершение концерта организаторы мероприятия вручили угощения и подарки более 150 детям из семей мобилизованных.