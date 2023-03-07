Мурад Казиев поздравил жен и матерей участников СВО с 8 марта

В канун 8 марта министр труда и социального развития РД Мурад Казиев в рамках рабочей поездки навестил и поздравил с наступающим Международным женским днем, матерей и жен участников СВО, проживающих в Дербентском районе.

Хунча Шихмагомедова из села Музаим с зоны СВО дожидается сына и троих внуков. Все они достойно несут службу в рядах российской армии. Недавно в отпуск вернулся один из внуков Хунча, у которого в его отсутствие десять месяцев назад родился сын. Дом приветливой Хунча Шихмагомедовой полон гостей. Проведать родственника, прибывшего из зоны СВО, собрались все близкие и родные. Как отметила глава семейства, самый лучший подарок ко дню матери она частично получила.

Глава ведомства также навестил матерей и жен погибших военнослужащих, проживающих в селах Аглоби и Хазар.

Мурад Казиев побеседовал с семьями, поинтересовался условиями жизни женщин, расспросил о социальных и бытовых проблемах, требующих оперативного решения, а также попросил озвучить мнение о качестве работы закрепленных за ними социальных работников.

Решение всех озвученных проблемных вопросов семей, Мурад Казиев взял на личный контроль.