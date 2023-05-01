Мурад Казиев поздравил Ветерана ВОВ Виктора Хрисанова с 100-летием

Сегодня, 1 мая, министр труда и социального развития Республики Дагестан Мурад Казиев вместе с главой города Махачкалы Ризваном Газимагомедовым поздравили Ветерана Великой Отечественной войны Хрисанова Виктора Михайловича с 100 летним юбилеем.

Виктор Хрисанов родился в 1923 году в городе Белев Тульской области. Война началась для него сразу после окончания школы в Наро-Фоминске. Он был мобилизован в армию и направлен в запасные воинские части Приволжья. В Ульяновске через полгода после «учебки» он получил звание лейтенанта и был назначен в формировавшуюся 45-ю Стрелковую дивизию под Сталинградом.

Сталинградская битва стала первой и самой долгой в жизни молодого офицера. В том бою были убиты его боевые товарищи и командир.

Всего у ветерана войны пять орденов: два ордена Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени и два ордена Красной Звезды, а также более тридцати медалей различного достоинства. Он участвовал в освобождении Донбасса, Днепропетровска, Запорожья, Николаева, Одессы – всей Южной Украины, а также городов Белоруссии. После окончания войны Хрисанов продолжил военную службу. Был в военной командировке на Кубе.

По возвращении на Родину Виктор Хрисанов был прикомандирован в Буйнакскую военную часть из Забайкалья. Через несколько лет службы в Дагестане фронтовик получил звание полковника, ушел в отставку по состоянию здоровья и переехал в Махачкалу – город, в котором он проживает уже более 50 лет. Здесь он 17 лет работал заместителем председателя Дагестанского обкома ДОСААФ.

Мурад Казиев побеседовал с юбиляром, и зачитал Виктору Михайловичу поздравление от Главы Республики Сергея Меликова.

Озвучив теплые пожелания, глава ведомства вручил имениннику цветы, подарок и праздничную продуктовую корзину.